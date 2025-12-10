g/audio dicembre 2025

Ecco di nuovo g/audio, lo spazio dedicato a tutti coloro che amano la musica. Qui, ogni mese, potremo condividere i nostri brani preferiti, scoprire le ultime novità discografiche e parlare di tutto ciò che rende la musica così speciale.
Questa rubrica è il luogo perfetto per conoscere nuovi artisti, discutere album e concerti, scambiare opinioni.
Che siate appassionati di rock, pop, jazz, classica o elettronica, rap o trap, g/audio è il posto giusto vivere insieme la bellezza della musica.
Se vi viene in mente un tema che vorreste vedere trattato il mese prossimo mandate una segnalazione e noi lo proporremo nella rubrica.
Buon ascolto!
