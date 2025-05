Gioie e dolori degli automi in sala

Due articoli illustrano le esperienze dei ristoratori con i «robot camerieri».

Maria Luisa Mosello su La Repubblica racconta la storia del ristorante toscano che ha acquistato con profitto una di queste macchine. Il ruolo della circuiteria non è di sostituzione, ma di sostegno:

Semmai lo supporta, permettendogli di fare ancor meglio ciò per cui è davvero pagato: non tanto portare meccanicamente, appunto, i piatti ma raccontarli ai clienti e trasmetter loro tutto lo spirito e l’accoglienza di un locale, proprio come vogliono fare al “Piattoforte” dove si dicono contentissimi della scelta. “Lo sono anche i clienti. E lo sono anch’io – assicura lo chef -. Fila via tutto liscio, Bob viene appena lo chiamo. Schiaccio un bottone ed è lì. Certo che non può essere un cameriere completo, non ha gambe e braccia, è un aiuto però ed è utilissimo”. Gli chiediamo se spera che un giorno il robot verrà affiancato da altri colleghi umani, precisi e affidabili come lui: “Credo sia molto difficile, secondo me impossibile”, risponde Garau che torna in cucina sereno, a preparare i suoi squisiti piatti toscani. Contando sul supporto dell’amico robot che non perde mai un colpo, né una comanda.