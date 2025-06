Giornalisti spiati: la risoluzione del contratto tra Italia e Paragon

Su Hardware Upgrade, Rosario Grasso parla della rescissione di contratto del programma Paragon.

L’applicativo, sviluppato in Israele, serve per spiare i cellulari delle vittime. Concesso in licenza all’Italia con finalità di lotta al terrorismo e al crimine organizzato, è stato utilizzato per spiare giornalisti e personalità varie. Non è ben chiaro sotto che autorizzazione siano state svolte queste attività:

L’azienda ha offerto sia al governo che al Parlamento italiano — afferma Paragon — un modo per determinare se il suo sistema fosse stato utilizzato contro il giornalista in violazione della legge italiana e dei termini contrattuali. Poiché le autorità italiane hanno scelto di non procedere con questa soluzione, Paragon ha risolto i suoi contratti in Italia.

Il Dis e il Copasir forniscono una versione diversa: