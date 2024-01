Catherine Shoard scrive per il Guardian un articolo di presentazione ai Golden Globes 2024, che quest’anno vedono in lizza rispettivamente con nove nomination Barbie e con otto Oppenheimer di Christopher Nolan.

Barbie, il fenomeno cinematografico e il film di maggior incasso del 2023, ha dominato le nomination all’81° edizione dei Golden Globes. La satira dai colori pastello di Greta Gerwig è in lizza per nove premi, tra cui miglior film (commedia o musical), sceneggiatura, regia, attrice protagonista per Margot Robbie, attore non protagonista per Ryan Gosling, oltre a tre voci separate nella categoria canzone originale. Barbie è la prima nomination di Greta Gerwig per la regia, dopo averla mancata con Lady Bird e Piccole donne, e il bottino rende Barbie il secondo film più nominato di sempre ai Globes, a pari merito con Cabaret del 1972 e secondo solo a Nashville, che ne aveva ottenute 11.

Barbie è anche candidato al nuovo premio assegnato ai film di particolare successo, insieme a Oppenheimer, Guardiani della Galassia, Spiderman e Mission: Impossible.

L’epico biopic di Christopher Nolan sullo scienziato atomico Robert Oppenheimer ha invece otto nomination, tra cui quelle per l’attore protagonista Cillian Murphy, Emily Blunt come attrice non protagonista e Robert Downey Jr come attore non protagonista.

Con sette nomination troviamo Poor Things, di Yorgos Lanthimos e Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

Qui troviamo l’elenco di tutte le nomination che sono state annunciate, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 7 gennaio, quattro giorni prima dell’inizio delle votazioni per gli Oscar.

Eppure l’impatto dei Golden Globes sugli Oscara è controverso: l’anno scorso i Globes sono stati dominati da The Fabelmans e The Banshees of Inisherin, entrambi completamente snobbati agli Academy Awards.

Quest’anno la cerimonia sarà trasmessa per la prima volta dalla rete statunitense CBS e segue una completa ristrutturazione della gestione e delle votazioni dei Golden Globes.

È anche la prima edizione dei Golden Globes dopo una sostanziale riorganizzazione dietro le quinte avvenuta la scorsa estate, che ha visto lo scioglimento dellaHollywood Foreign Press Association, che in precedenza votava e gestiva i Globes. L’HFPA è stata fondata nel 1944 ed è stata a lungo al centro di polemiche che ne hanno minato la credibilità. Oltre agli scandali di violenza sessuale, ai boicottaggi da parte dei pubblicisti e alle accuse di numerose mancanze etiche che coinvolgono possibili tangenti, l’HFPA è stata oggetto di particolari critiche quando nel 2021 è stato rivelato che nessuno dei suoi 91 membri votanti era nero. L’HFPA è stata sciolta e le attività dei Globes – precedentemente un ente di beneficenza – sono diventate una società a scopo di lucro, dopo essere state vendute alla Dick Clark Productions. È stato arruolato un nuovo gruppo dirigenziale, dopo una ristrutturazione che dovrebbe garantire una maggiore responsabilità. Il numero dei membri è salito a 300 da 75 paesi, con molti dei nuovi ingressi provenienti da minoranze.

Sulle pagine di The Hollywood Reporter Mickey O’Connel ci svela 7 cose da sapere su questi Golden Globes 2024, in attesa di conoscere i vincitori.