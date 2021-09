Guerre di Rete – Spyware Ltd. (parte 3)

A volte alcune di queste aziende finiscono coinvolte in episodi a dir poco controversi. Il termine Candiru indica un pesce gatto amazzonico che si insinua nelle branchie di altri pesci e si alimenta degli stessi. Ma è anche il nome di un’azienda israeliana di spyware meno nota, almeno fino a quando nel 2019 Haaretz non esce con un articolo. All’epoca la società avrebbe impiegato circa 120 persone, generando 30 milioni di dollari all’anno di vendite (ma si tratta di stime fatte da osservatori esterni). La discrezione è massima. Nessuno dei dipendenti è presente su LinkedIn. Perfino il suo nome non sarebbe quello ufficiale. La società sarebbe stata registrata prima come Grindavik Solutions nel settembre 2014. Poi LDF Associates nel 2017. Poi ancora Grindavik. Secondo Intelligence online, Candiru sarebbe anche nota come Saito Tech, e prima ancora Taveta Ltd. Rispetto a NSO, inizialmente sembra essere più specializzata sui computer tanto che al tempo c’è chi ipotizza fusioni fra le due. Con NSO, ha un investitore in comune, Isaac Zack.