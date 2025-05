In questi giorni di attesa per la Chiesa Cattolica, con la Sede Vacante, vi presentiamo una selezione di giochi da tavolo che, in modi diversi e con meccaniche più o meno originali, affrontano il tema del papato e delle dinamiche che lo circondano.

Dalle aste per ottenere il favore dei cardinali in 1655: Habemus Papam, alla corsa per influenzare il Sacro Collegio e farsi eleggere in Pontifex, fino alla simulazione dettagliata della vita e della carriera di un cardinale aspirante al soglio pontificio in Vatican, questi titoli offrono prospettive ludiche uniche sul processo di successione apostolica.

Infine, Avignone – Lo Scontro dei Papi ci catapulta nel XIV secolo, durante lo scisma d’Occidente, in un rapido e teso gioco di influenza tra il Papa di Roma e l’Antipapa.

Prepariamoci a calarci nei panni di figure ecclesiastiche ambiziose, a tessere alleanze e a manovrare per raggiungere il potere spirituale, e non solo, più alto il tutto comodamente seduti al tavolo da gioco.