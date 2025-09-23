Hookii Sport Club: Coppa Italia 25/26 – secondo turno

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il secondo turno di Coppa Italia, che ci accompagnerà da martedì 23 settembre alle 17:00.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Martedì 23/09
- Cagliari – Frosinone (17:00)
- Udinese – Palermo (18:30)
- Milan – Lecce (21:00)
Mercoledì 24/09
- Parma – Spezia (17:00)
- Verona – Venezia (18:30)
- Como – Sassuolo (21:00)
Giovedì 25/09
- Genoa – Empoli (18:30)
- Torino – Pisa (21:00)
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.