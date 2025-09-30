un sito di notizie, fatto dai commentatori

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 82

Hookii Sport Club: Coppe Europee 24/25 – seconda partita gironi

30 Set 2025 di Sakuragi0 commenti

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante, pronta ad accogliere il commento della seconda partita della fase a girone di Champions League.

Le partite delle italiane:

Martedì 30/09

  • Atalanta – Club Brugge (18:45)
  • Inter – Slavia Praga (21:00)

Mercoledì 01/10

  • Napoli – Sporting Clube de Portugal (21:00)
  • Villareal – Juventus (21:00)

Giovedì 02/10

  • Bologna – SC Freiburg (18:45)
  • Roma – LOSC Lille (18:45)
  • Fiorentina – Sigma Olomuc (21:00)


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.