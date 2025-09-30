Hookii Sport Club: Coppe Europee 24/25 – seconda partita gironi

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante, pronta ad accogliere il commento della seconda partita della fase a girone di Champions League.
Le partite delle italiane:
Martedì 30/09
- Atalanta – Club Brugge (18:45)
- Inter – Slavia Praga (21:00)
Mercoledì 01/10
- Napoli – Sporting Clube de Portugal (21:00)
- Villareal – Juventus (21:00)
Giovedì 02/10
- Bologna – SC Freiburg (18:45)
- Roma – LOSC Lille (18:45)
- Fiorentina – Sigma Olomuc (21:00)
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.