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Hookii Sport Club: Coppe Europee 25/26 – ritorno quarti

14 Apr 2026 di Sakuragi0 commenti

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante, pronta ad accogliere il commento dell’andata dei quarti di Champions League, Europa League e Conference League.

Le partite:

Martedì 14/04

  • Atlético Madrid – Barcelona (21:00)
  • Liverpool – Paris Saint-Germain (21:00)

Mercoledì 15/04

  • Bayern München – Real Madrid (21:00)
  • Arsenal – Sporting Clube de Portugal (21:00)

Giovedì 16/04

  • Celta de Vigo – Freiburg (18:45)
  • AZ Alkmaar – Shakhtar Donetsk (18:45)
  • Real Betis Balompié – Sporting Clube de Braga (21:00)
  • AEK – Rayo Vallecano (21:00)
  • Aston Villa – Bologna (21:00)
  • Nottingham Forest – Porto (21:00)
  • Strasbourg – 1.FSV Mainz 05 (21:00)
  • Fiorentina – Crystal Palace (21:00)


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