Hookii Sport Club: Coppe Europee 25/26 – ritorno quarti

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante, pronta ad accogliere il commento dell’andata dei quarti di Champions League, Europa League e Conference League.
Le partite:
Martedì 14/04
- Atlético Madrid – Barcelona (21:00)
- Liverpool – Paris Saint-Germain (21:00)
Mercoledì 15/04
- Bayern München – Real Madrid (21:00)
- Arsenal – Sporting Clube de Portugal (21:00)
Giovedì 16/04
- Celta de Vigo – Freiburg (18:45)
- AZ Alkmaar – Shakhtar Donetsk (18:45)
- Real Betis Balompié – Sporting Clube de Braga (21:00)
- AEK – Rayo Vallecano (21:00)
- Aston Villa – Bologna (21:00)
- Nottingham Forest – Porto (21:00)
- Strasbourg – 1.FSV Mainz 05 (21:00)
- Fiorentina – Crystal Palace (21:00)
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