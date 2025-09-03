Hookii Sport Club: Qualificazioni Mondiali FIFA 05/09 – 08/09

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, le partite di qualificazione ai Mondiali che si terranno il 5 e l’8 settembre.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Venerdì 05/09
- Italia – Estonia (20:45 – Gewiss Stadium, Bergamo)
Lunedì 08/09
- Israele – Italia (20:45 – Nagyerdei Stadion, Debrecen)
