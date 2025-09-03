un sito di notizie, fatto dai commentatori

Hookii Sport Club: Qualificazioni Mondiali FIFA 05/09 – 08/09

3 Set 2025 di Sakuragi0 commenti

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, le partite di qualificazione ai Mondiali che si terranno il 5 e l’8 settembre.

Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.

Le partite:

Venerdì 05/09

  • Italia – Estonia (20:45 – Gewiss Stadium, Bergamo)

Lunedì 08/09

  • Israele – Italia (20:45 – Nagyerdei Stadion, Debrecen)


