Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – prima giornata

23 Ago 2025 di Sakuragi0 commenti

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il primo turno della Serie A 25/26, che ci accompagnerà sabato 23 agosto alle 18:30.

Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.

Le partite:

Sabato 23/08

  • Genoa – Lecce (18:30)
  • Sassuolo – Napoli (18:30)
  • Roma – Bologna (20:45)
  • Milan – Cremonese (20:45)

Domenica 24/08

  • Cagliari – Fiorentina (18:30)
  • Como – Lazio (18:30)
  • Juventus – Parma (20:45)
  • Atalanta – Pisa (20:45)

Lunedì 25/08

  • Udinese – Verona (18:30)
  • Inter – Torino (20:45)


