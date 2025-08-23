Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – prima giornata

Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Sabato 23/08
- Genoa – Lecce (18:30)
- Sassuolo – Napoli (18:30)
- Roma – Bologna (20:45)
- Milan – Cremonese (20:45)
Domenica 24/08
- Cagliari – Fiorentina (18:30)
- Como – Lazio (18:30)
- Juventus – Parma (20:45)
- Atalanta – Pisa (20:45)
Lunedì 25/08
- Udinese – Verona (18:30)
- Inter – Torino (20:45)
