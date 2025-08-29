Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – seconda giornata

Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Venerdì 29/08
- Cremonese – Sassuolo (18:30)
- Lecce – Milan (20:45)
Sabato 30/08
- Bologna – Como (18:30)
- Parma – Atalanta (18:30)
- Napoli – Cagliari (20:45)
- Pisa – Roma (20:45)
Domenica 31/08
- Torino – Fiorentina (18:30)
- Genoa – Juventus (18:30)
- Inter – Udinese (20:45)
- Lazio – Verona (20:45)
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.