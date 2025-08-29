un sito di notizie, fatto dai commentatori

Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – seconda giornata

29 Ago 2025 di Sakuragi0 commenti

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il secondo turno di Serie A, che ci accompagnerà da venerdì 29 agosto alle 18:30.

Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.

Le partite:

Venerdì 29/08

  • Cremonese – Sassuolo (18:30)
  • Lecce – Milan (20:45)

Sabato 30/08

  • Bologna – Como (18:30)
  • Parma – Atalanta (18:30)
  • Napoli – Cagliari (20:45)
  • Pisa – Roma (20:45)

Domenica 31/08

  • Torino – Fiorentina (18:30)
  • Genoa – Juventus (18:30)
  • Inter – Udinese (20:45)
  • Lazio – Verona (20:45)


