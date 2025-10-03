un sito di notizie, fatto dai commentatori

Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – sesta giornata

3 Ott 2025 di Sakuragi0 commenti

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il sesto turno di Serie A, che ci accompagnerà da venerdì 3 ottobre alle 20:45.

Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.

Le partite:

Venerdì 03/10

  • Verona – Sassuolo (20:45)

Sabato 04/10

  • Lazio – Torino (15:00)
  • Parma – Lecce (15:00)
  • Inter – Cremonese (18:00)
  • Atalanta – Como (20:45)

Domenica 05/10

  • Udinese – Cagliari (12:30)
  • Bologna – Pisa (15:00)
  • Fiorentina – Roma (15:00)
  • Napoli – Genoa (18:00)
  • Juventus – Milan (20:45)


