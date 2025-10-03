Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – sesta giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il sesto turno di Serie A, che ci accompagnerà da venerdì 3 ottobre alle 20:45.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Venerdì 03/10
- Verona – Sassuolo (20:45)
Sabato 04/10
- Lazio – Torino (15:00)
- Parma – Lecce (15:00)
- Inter – Cremonese (18:00)
- Atalanta – Como (20:45)
Domenica 05/10
- Udinese – Cagliari (12:30)
- Bologna – Pisa (15:00)
- Fiorentina – Roma (15:00)
- Napoli – Genoa (18:00)
- Juventus – Milan (20:45)
