Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – settima giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il settimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da sabato 18 ottobre alle 15:00.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Sabato 18/10
- Lecce – Sassuolo (15:00)
- Pisa – Verona (15:00)
- Torino – Napoli (18:00)
- Roma – Inter (20:45)
Domenica 19/10
- Como – Juventus (12:30)
- Cagliari – Bologna (15:00)
- Genoa – Parma (15:00)
- Atalanta – Lazio (18:00)
- Milan – Fiorentina (20:45)
Lunedì 20/10
- Cremonese – Udinese (20:45)
