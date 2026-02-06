Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – ventiquattresima giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il ventiquattresimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da venerdì 6 febbraio alle 20:45.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Inoltre qui trovate la porticina d’accesso per il campetto da basket in fondo al vicolo, dove commentare il FantaNBA
Le partite:
Venerdì 06/02
- Verona – Pisa (20:45)
Sabato 07/02
- Genoa – Napoli (18:00)
- Fiorentina – Torino (20:45)
Domenica 08/02
- Bologna – Parma (12:30)
- Lecce – Udinese (15:00)
- Sassuolo – Inter (18:00)
- Juventus – Lazio (20:45)
Lunedì 09/02
- Atalanta – Cremonese (18:30)
- Roma – Cagliari (20:45)
Mercoledì 18/02
- Milan – Como (20:45)
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.