Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – ventottesima giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il ventottesimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da venerdì 6 marzo alle 20:45.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Inoltre qui trovate la porticina d’accesso per il campetto da basket in fondo al vicolo, dove commentare il FantaNBA
Le partite:
Venerdì 06/03
- Napoli – Torino (20:45)
Sabato 07/03
- Cagliari – Como (15:00)
- Atalanta – Udinese (18:00)
- Juventus – Pisa (20:45)
Domenica 08/03
- Lecce – Cremonese (12:30)
- Fiorentina – Parma (15:00)
- Bologna – Verona (15:00)
- Genoa – Roma (18:00)
- Milan – Inter (20:45)
Lunedì 09/03
- Lazio – Sassuolo (20:45)
