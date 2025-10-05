Hookiifest 2025 – IL PROGRAMMA

Cara Mandria, IL PROGRAMMA È QUI!

Abbiamo (quasi) tutti i dettagli per l’HookiiFest ottobrina (e milanese).

Venerdì 17 (orpo, come suona male…)

Ci troviamo alle 19,30 presso l’Hoppipolla – in via Varanini 26 (Mi), dove il buon mukko Sismac sarà lieto di rifornire di bevande gli assetati e di cibarie gli affamati (a fronte della fornitura di un solo rene… scherzo, la quota a persona sarà indicata non appena avremo il numero dei partecipanti)

Sabato 18

La mattina prevede una passeggiata culturale per ammirare le bellezze del Museo di Arte Antica del Castello Sforzesco: appuntamento alle 9,30 alla biglietteria, poi giro con un cicerone a sorpresa.

Pranzo: per pranzo l’appuntamento è previsto alle 13 alla birreria/ristorante Doppio Malto di Milano Navigli, in viale Liguria 47. I non carnivori e chi non beve non disperino: hanno anche bevande analcoliche e piatti per vegetariani

Arriviamo dunque al clou della giornata: l’incontro con l’ospite!

Sarà con noi il tastierista Mark Harris, mentre il moderatore dell’incontro sarà lo scrittore e musicista Walter Muto.

A seguire, come da tradizione Mukka, faremo l’asta delle simpatiche sciocchezze che ogni partecipante è caldamente invitato a portarsi dietro.

Cena: per la cena saremo ospitati presso il locale “Woodstock dal 1969”, via Lodovico Il Moro, 3 (Mi).

Domenica 19

Appuntamento alle 10,30 presso il Centro Culturale Rosetum in via Pisanello 1 per l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Culturale Hookii

Pranzo: cibo da asporto dal locale Panattonin e chiacchiera libera grazie alle bevande e al caffè nei locali del Rosetum. Sono ovviamente graditi contributi liberi di cibo forniti dai partecipanti

Chi non lo avesse ancora fatto, compili il modulo presente a questo link.

La possibilità di compilare il modulo di partecipazione verrà chiusa venerdì 10 ottobre.