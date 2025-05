How flight attendants changed the airline industry

Il video di Vox e l’articolo di airandspace ci raccontano come è nato il lavoro degli assistenti di volo, e come la sua evoluzione ha portato ad un importante movimento di lotta contro la discriminazione.

Le prime assistenti di volo risalgono agli anni ’30, un lavoro glamour che permetteva di girare il mondo.

Con il passare del tempo l’immagine dell’assistente di volo si trasformò in quella di una giovane donna attraente e sensuale, portando a politiche di assunzione molto restrittive e discriminatorie assumendo solo donne giovani, non sposate, bianche e di bell’aspetto.

Along with imposing extreme qualifications for the job, airlines leaned into a “sexy stewardess” stereotype with advertising campaigns and new uniforms, like Southwest Airlines’ “hot pants” that painted stewardesses as sex objects