I ratti giganti africani alleati nella lotta al traffico illecito di animali e piante

La CNN racconta come in Tanzania l’organizzazione no-profit APOPO addestra i ratti giganti africani per combattere il traffico illecito di fauna selvatica.I ratti (Cricetomys ansorgei), conosciuti come “HeroRATs”, erano già stati addestrati per sfruttare il loro fiuto in altri ambiti:

L’organizzazione no-profit APOPO con sede in Tanzania ha già dimostrato la capacità dei roditori delle dimensioni di un gatto, che chiama “HeroRAT”, di fiutare mine antiuomo, tubercolosi e persino sopravvissuti tra le macerie nelle zone di disastri naturali.

Ora APOPO li sta addestrando per combattere il commercio illegale di fauna selvatica. Questo traffico è stimato valere fino a 23 miliardi di dollari all’anno, essendo il quarto più grande commercio illegale a livello mondiale. Questo traffico non solo colpisce le popolazioni di animali o piante trafugate, ma può anche portare alla diffusione di zoonosi. I ratti hanno dimostrato di poter rilevare avorio, corna di rinoceronte, scaglie di pangolino e legno d’ebano africano.

I ratti hanno dei vantaggi rispetto ai cani per questo tipo di utilizzo: sono più piccoli e agili, il che li rende utili in spazi ristretti come i container di spedizione. Sono anche più economici da addestrare e mantenere.

APOPO ha condotto uno studio di prova presso il porto di Dar es Salaam, in Tanzania, trovando oltre l’83% dei bersagli nascosti e l’associazione spera di espandere questo programma, ottimizzando le strategie di implementazione e conducendo ulteriori prove operative.

Il dottor Izzy Szott, lo scienziato di ricerca comportamentale che guida il progetto, propone l’uso dei ratti come “strumento complementare” cani, già impiegati per rilevare il contrabbando della fauna selvatica.