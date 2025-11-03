I 100 giochi – Caylus

Tappa fondamentale quella di oggi, alla corte del re del piazzamento lavoratori

Caylus segna un punto di svolta nell’evoluzione dei giochi da tavolo moderni. Pur esistendo già il piazzamento lavoratori, è con questo titolo di William Attia che la meccanica assume un ruolo centrale nella definizione dell’eurogame. Il gioco introduce una struttura rigorosa delle azioni, scandita dalla costruzione della strada di Caylus, e integra sistemi che influenzano tempo, interazione e gestione delle risorse. Il (maledetto) meccanismo balivo-prevosto, l’aumento progressivo dei costi di piazzamento e i favori reali compongono un modello di progettazione essenziale, ma strategicamente denso, che ha influenzato profondamente il design dei giochi da tavolo successivi.