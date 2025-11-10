I 100 giochi – Chaos in the old World

L’origine del dudes on a map asimmetrico.

Caos nel Vecchio Mondo occupa un ruolo centrale nella storia dei giochi da tavolo moderni. Pubblicato nel 2009, è considerato uno dei primi esempi di “ibrido”, capace di combinare controllo su mappa, forte asimmetria tra fazioni e meccaniche di maggioranza tipiche degli eurogame. Ogni fazione, ispirata a una delle divinità del Caos dell’universo Warhammer di Games Workshop, segue un percorso di gioco distinto, con obiettivi specifici e modalità di vittoria alternative al semplice punteggio. Il sistema a doppia maggioranza, tra dominio e corruzione, introduce scelte strategiche continue e una forte interazione diretta. La longevità del titolo è legata alla variabilità delle fazioni, ai mazzi evento modulari e all’espansione dedicata, Il Ratto Cornuto, che aggiunge il quinto giocatore.