I 100 giochi – Cluedo

Signori, il delitto è servito!

Cluedo rappresenta un caso di studio rilevante nell’evoluzione dei giochi deduttivi competitivi, sia per la sua diffusione nella grande distribuzione, sia per il ruolo di apripista che ha assunto nel definire un formato oggi consolidato. Il contributo principale consiste nell’aver codificato un sistema di deduzione senza la necessità di una figura di regia esterna, rendendo il processo investigativo pienamente simmetrico. Nonostante un impianto di design ormai datato, il titolo continua a circolare attraverso ristampe e riedizioni che mantengono stabile la sua presenza sul mercato. L’articolo analizza questa traiettoria e colloca Cluedo all’interno di un più ampio panorama di giochi deduttivi competitivi, evidenziando alternative contemporanee che ne riprendono e ampliano le strutture fondamentali.