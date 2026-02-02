I 100 Giochi – Dune

L’articolo di questa settimana analizza Dune come l’ennesima pietra miliare del gioco da tavolo moderno, concentrandosi sul suo impatto storico e sulle innovazioni che ha introdotto nel genere dei “dudes on a map” ad alta interazione. Senza entrare nei dettagli narrativi o negli esiti delle partite, il testo esplora come Dune abbia trasformato diplomazia, alleanze e conflitto in sistemi regolati ma profondamente strategici, superando l’alea tradizionale. Vengono messi in luce il ruolo centrale dell’asimmetria tra le fazioni, la gestione delle risorse e un combattimento basato su scelte simultanee. L’articolo esamina inoltre i limiti del design originale, le edizioni successive e alcuni titoli che ne hanno raccolto l’eredità, offrendo un quadro critico della sua influenza e della sua attualità nel panorama ludico.

Buona lettura!