I 100 Giochi – Food Chain Magnate

Basta una parola per incutere timore reverenziale (e un po’ voglia di cavarsi gli occhi) anche nei giocatori german più cinghialofili: Splotter. La casa editrice olandese è da sempre sinonimo di giochi brutalmente profondi, pubblicati in tirature ridottissime e con materiali spartani diventati subito oggetti di culto che circolavano sottobanco a prezzi da mercato dell’arte. Poi nel 2015 è arrivato Food Chain Magnate, e qualcosa è cambiato per sempre. Un successo inaspettato persino per i suoi stessi autori, che si sono ritrovati a fare ristampa su ristampa di un gioco che mescola costruzione dell’organigramma aziendale, mappa modulare e guerra dei prezzi in modo mai visto prima. Ogni round i giocatori selezionano un numero limitato di carte da attivare, sfruttando pubblicità, distanze e posizione sulla mappa per vendere più degli avversari. Il tutto condito da un sistema di Milestone spietato, dove chi arriva primo incassa il vantaggio e chi arriva secondo si mangia le mani.