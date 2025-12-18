Li racconta un’inchiesta del New York Times su come i Tate, molto noti nella “manosfera”, hanno lasciato la Romania per tornare negli Stati Uniti
Continua a leggere: I legami tra l’amministrazione Trump, la destra statunitense e i fratelli Tate
Fonte: il Post
I legami tra l’amministrazione Trump, la destra statunitense e i fratelli Tate
18 Dic 2025 • 0 commenti
Li racconta un’inchiesta del New York Times su come i Tate, molto noti nella “manosfera”, hanno lasciato la Romania per tornare negli Stati Uniti
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.