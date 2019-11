I matrimoni omosessuali in Cina [EN]

Un articolo su The Conversation parla dei limiti e di alcuni recenti cambiamenti della legislazione cinese nel riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali.

On July 19, an article titled “Guardianship appointment: bridging love within the LGBT community” went viral in Chinese social media. It was first published on the WeChat subscription account of Nanjing Notary Public Office, and detailed how the legal guardianship system could “sufficiently protect LGBT rights”.