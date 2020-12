I migliori calciatori di sempre

Su segnalazione di @gP

Quest’anno è stato complicato per lo sport, fuori dagli eventi bellici, decisamente il più difficile dello sport moderno.

A renderlo – se possibile – ancora più straordinario è stata la mancata assegnazione del Pallone D’oro, il massimo riconoscimento professionale personale per il gioco del calcio.

Ideato nel 1956 dalla rivista francese France Football, il Ballon d’Or è un sondaggio fra gli addetti ai lavori della stampa specializzata di tutto il mondo. Poiché la pandemia ha influito o alterato il risultato delle competizioni calcistiche in molta parte del continente, per non contravvenire al criterio di equità di giudizio, gli organizzatori hanno deciso di lasciare il 2020 senza un vincitore benché il centravanti polacco del Bayern Monaco ne fosse accreditato come favorito dopo la conquista della UEFA Champions League da parte del club del club di militanza.

Per compensare la lacuna, la rivista ha deciso di istituire eccezionalmente una consultazione che determini quale sia la formazione calcistica migliore di tutti i tempi, componendola attraverso il vaglio e la selezione dei giocatori per ognuno dei seguenti ruoli: portiere, difensore centrale, laterale destro, laterale sinistro, centrocampista difensivo (libera interpretazione di milieux récupérateurs),centrocampista offensivo, attaccante destro, attaccante sinistro, centravanti.

A questa pagina si trovano metodo e classifica finale del Best 11.

Immagine da Wikimedia Commons