Quando muore una celebrità ormai c’è chi aspetta il ricordo del giornalista e del regista sul Corriere della Sera
Continua a leggere: I necrologi di Carlo Antonelli e Luca Guadagnino sono diventati un genere letterario
Fonte: il Post
I necrologi di Carlo Antonelli e Luca Guadagnino sono diventati un genere letterario
19 Nov 2025 • 0 commenti
Quando muore una celebrità ormai c’è chi aspetta il ricordo del giornalista e del regista sul Corriere della Sera
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.