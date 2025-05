I terrazzamenti che stanno cambiando le colline del Ruanda

Reasons to be cheerful narra come i terrazzamenti stiano significativamente trasformando le colline del Ruanda.

Questa tecnica agricola è stata introdotta per la prima volta da un missionario belga negli anni ’70 per combattere l’erosione del suolo.

“Questo era un posto diverso ai tempi di mio padre”, dice Zabayo Hategekimana, un agricoltore del Nyamirongo. “I pendii erano troppo ripidi per essere coltivati e annaffiati, e ogni anno le piogge lavavano via il terreno buono, lasciando dietro di sé polvere arida e sassosa”. Hategekimana, che è cresciuto guardando suo padre crescere a malapena per la sussistenza della loro famiglia di sette persone, pensava che questo fosse tutto ciò che il loro piccolo fazzoletto di terra collinare poteva dare. Poi, all’inizio degli anni 2000, una tecnica di terrazzamento introdotta 50 anni fa da un missionario belga e poi adottata dal governo ruandese, ha trasformato la sua fattoria e ha cambiato il suo punto di vista.

I terrazzamenti sono progettati per rallentare il deflusso dell’acqua piovana e trattenere il suolo durante le piogge intense, riducendo l’erosione e aiutando a trattenere il suolo fertile.

…il Ruanda, che ha la più alta densità di popolazione in Africa (circa 525 abitanti per chilometro quadrato), è un’economia prevalentemente agricola, con il 70% della sua popolazione impegnata nell’agricoltura. Migliorare la produttività agricola è fondamentale per la sicurezza alimentare e dei mezzi di sussistenza, ma il paese, con il suo suolo fragile, i pendii ripidi e le intense precipitazioni, ha lottato a lungo con l’erosione del suolo e la conseguente scarsa qualità del suolo. Ogni anno, si stima che 745.000 ettari di terreni agricoli vengano erosi e circa sei milioni di tonnellate di prodotti agricoli vadano persi a causa dell’erosione del suolo.

Con la riduzione dell’erosione, i terreni diventano più produttivi, permettendo ai contadini di coltivare una maggiore varietà di colture. I terrazzamenti contribuiscono quindi a una gestione sostenibile delle risorse naturali, promuovendo l’agricoltura permanente su pendii ripidi.

Con una maggiore produttività agricola, le comunità locali possono garantire una fornitura alimentare più stabile e migliorare le condizioni economiche delle famiglie rurali. La costruzione dei terrazzamenti spesso coinvolge una forma di lavoro comunitario, che rafforza i legami sociali e promuove la cooperazione.

Lungo i campi in pendenza del Nyamirongo e dei suoi dintorni, diventa ovvio perché il Ruanda è chiamato la Terra delle Mille Colline. Il suo terreno ha costretto gli agricoltori a sviluppare due tipi di terrazze nel corso degli anni: radicale e progressiva. Mentre le terrazze radicali con le loro pendenze inverse si adattano a pendenze ripide, le terrazze progressive sono adatte a pendenze più dolci. Cinto da fossati e vegetazione, i terrazzamenti progressivi sono pianeggianti e seguono i contorni naturali della collina. Questi potrebbero richiedere fino a cinque anni per stabilirsi naturalmente. Al contrario, le terrazze radicali possono essere, e sono state, costruite in pochi giorni. Entrambi i tipi di terrazze sono stabilizzati piantando erbe, colture e persino alberi sulle alzate (lo spazio verticale tra due terrazze), che aiutano anche a ridurre il potenziale accumulo di acqua nel letto della terrazza.

Questa trasformazione delle colline del Ruanda attraverso i terrazzamenti radicali rappresenta un esempio di come tecniche agricole innovative possano avere un impatto positivo sia sull’ambiente che sulle comunità locali.

Il terrazzamento però può essere una soluzione a certi problemi, ma se non eseguito correttamente, può anche crearne di nuovi. Judith Uwihirwe docente presso l’Università del Ruanda, analizza i processi sotterranei che causano frane nel paese. Secondo lei, alcune frane possono essere provocate da terrazzamenti mal realizzati:

Alcune frane, dice, possono essere innescate da terrazze mal progettate. “Le terrazze cambiano il carattere fondamentale del terreno montano”, afferma. L’acqua piovana, invece di defluire verso il basso, viene trattenuta da terrazze e piscine sotterranee. “Questo fa sì che l’acqua si muova orizzontalmente nel sottosuolo e possa innescare frane”, spiega.

Un’altro fattore da tenere in considerazione sono gli elevati costi di manutenzione di questi interventi sui terreni:

Inoltre, le terrazze hanno bisogno di manutenzione, che è anche costosa. “Dobbiamo impegnarci costantemente con la comunità per mantenere le terrazze”, afferma Bernard. Nel 2023, una commissione parlamentare ha rilevato che non tutte le terrazze costruite finora in Ruanda vengono utilizzate, perché il terreno è acido o perché i residenti che vi hanno lavorato non sono stati pagati per il loro lavoro. Senza il consenso della comunità, il successo a lungo termine e la sostenibilità delle terrazze radicali in Ruanda rimangono un punto interrogativo.

Ruanda WaterPortal descrive queste pratiche di terrazzamento.