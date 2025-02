I vampiri sono esistiti davvero? La lezione di Francesco Paolo de Ceglia

Il canale Youtube Lucy – Sulla cultura presenta un video della durata di circa mezz’ora nel quale lo storico della scienza Francesco Paolo de Ceglia parla della figura del vampiro, e di quanto il famoso Dracula di Bram Stoker sia solo l’ultimo figlio di una grande famiglia di morti viventi.

Nel 1731 ad un ufficiale dell’esercito asburgico arrivò una richiesta di aiuto per una strana malattia che si stava diffondendo in un piccolo villaggio al confine con la Serbia: Medvegja.

La storia del vampirismo europeo nasce quindi nei Balcani…

Per una cultura agropastorale come quella dei Balcani del XVIII secolo, l’inverno era un periodo di sospensione, durante il quale le giornate sempre più brevi, e le cattive condizioni meteo impedivano praticamente ogni attività all’aperto; dopo aver seminato i campi, si poteva solo aspettare che la Natura seguisse il suo corso e le piante germinassero alla primavera successiva.

Inoltre, per la cultura ortodossa, esisteva un periodo, i 12 giorni fra Natale e l’Epifania, durante i quali ogni attività era sospesa: la nascita di Cristo era già avvenuta, ma non il suo battesimo, per cui:

è come se nel mondo esistesse una divinità potente come quella di Cristo ma ferina selvatica, pagana. Ecco perché quei giorni venivano considerati i giorni vampirici o i giorni della Cenere, giorni in cui non si poteva far nulla perché i vampiri erano per strada, giorni in cui non si poteva morire perché se no si sarebbe diventati vampiri, in cui non si poteva nascere perché si sarebbe diventati vampiri