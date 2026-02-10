Migliaia di persone hanno protestato per chiedere le dimissioni del governo albanese, coinvolto in uno scandalo di corruzione
Continua a leggere: I violenti scontri fra polizia e manifestanti antigovernativi a Tirana
Fonte: il Post
I violenti scontri fra polizia e manifestanti antigovernativi a Tirana
10 Feb 2026 • 0 commenti
Migliaia di persone hanno protestato per chiedere le dimissioni del governo albanese, coinvolto in uno scandalo di corruzione
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.