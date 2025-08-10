un sito di notizie, fatto dai commentatori

Imagem de vargazs por Pixabay

Il binocolo da teatro nei dipinti dell’ottocento

10 Ago 2025 di BraveART0 commenti

Sul blog di Emanuela Pulvirenti, Didatticarte, vengono raccontate la storia e l’evoluzione del binocolo da teatro, un piccolo strumento ottico utilizzato per osservare meglio spettacoli teatrali e altri eventi.
Il binocolo da teatro è più compatto e leggero rispetto ai binocoli tradizionali ed è un oggetto che ha attraversato secoli, passando da strumento pratico a simbolo di lusso. Durante l’Ottocento infatti, questi binocoli vennero arricchiti con materiali preziosi come madreperla e avorio, diventando oggetti di moda per la borghesia.

Molti pittori dell’Ottocento e degli inizi del Novecento, tra cui Degas, Renoir e Toulouse-Lautrec, raffigurarono il binocolo da teatro nelle loro opere, spesso associandolo alla vita mondana e all’osservazione discreta degli altri. Con il Novecento, il binocolo da teatro sparì dalla pittura, ma è ancora utilizzato in alcuni teatri inglesi, dove viene noleggiato per una sterlina.


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.