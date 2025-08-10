Il binocolo da teatro nei dipinti dell’ottocento

Sul blog di Emanuela Pulvirenti, Didatticarte, vengono raccontate la storia e l’evoluzione del binocolo da teatro, un piccolo strumento ottico utilizzato per osservare meglio spettacoli teatrali e altri eventi.

Il binocolo da teatro è più compatto e leggero rispetto ai binocoli tradizionali ed è un oggetto che ha attraversato secoli, passando da strumento pratico a simbolo di lusso. Durante l’Ottocento infatti, questi binocoli vennero arricchiti con materiali preziosi come madreperla e avorio, diventando oggetti di moda per la borghesia.

Molti pittori dell’Ottocento e degli inizi del Novecento, tra cui Degas, Renoir e Toulouse-Lautrec, raffigurarono il binocolo da teatro nelle loro opere, spesso associandolo alla vita mondana e all’osservazione discreta degli altri. Con il Novecento, il binocolo da teatro sparì dalla pittura, ma è ancora utilizzato in alcuni teatri inglesi, dove viene noleggiato per una sterlina.