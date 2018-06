Il cambiamento climatico che non ci aspettiamo

A cura di @Akiro.

Gwynne Dyer su Internazionale parla del modo in cui potrà avvenire il cambiamento climatico, in modo non lineare ed improvviso, basandosi su due articoli appena pubblicati su Nature.

La maggior parte delle persone pensa che il riscaldamento globale sia un processo graduale e ordinato. Può darsi che provocherà molti danni, ma succederà progressivamente, non con l’intensità di un pugno in faccia. Sfortunatamente non è così che i cambiamenti climatici si sono verificati in passato.

Il cambiamento può essere improvviso e piuttosto estremo, e una volta che succede, diventa la nuova norma, a volte per un periodo lunghissimo. Come molti sistemi complessi, il clima non è lineare: resta invariato per lungo tempo, finché all’improvviso non si raggiunge un “punto di svolta” e tutto il sistema acquisisce una nuova configurazione.