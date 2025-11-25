Riccardo Szumski, medico radiato dall’ordine per le sue posizioni sui vaccini, ha preso più del 5 per cento a livello regionale
Continua a leggere: Il candidato “free vax” che è stato sorprendentemente eletto in Veneto
Fonte: il Post
Il candidato “free vax” che è stato sorprendentemente eletto in Veneto
25 Nov 2025 • 0 commenti
Riccardo Szumski, medico radiato dall’ordine per le sue posizioni sui vaccini, ha preso più del 5 per cento a livello regionale
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.