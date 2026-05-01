Il Concertone del Primo Maggio

Come ogni anno da 36 anni, in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, si terrà il Concerto del Primo Maggio, organizzato dalle sigle sindacali confederate (CGIL, CISL, UIL)
Negli anni il Concertone ha ospitato artisti di livello da tutto il mondo: nel 1993 gli Iron Maiden, nel 2002 gli Oasis e Robert Plant.
Condurranno il concerto Arisa, Pierpaolo Spollon e BigMama.
Potrete trovare qui i numerosi ospiti e la scaletta del concerto di quest’anno. A questo link troverete gli aggiornamenti della redazione Rai.
La diretta del Concerto, come ogni anno, sarà visibile a partire dalle 15:15 su Rai3, e in streaming sul sito di RaiPlay.
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