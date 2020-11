Il culto di Ashtar Sheran

In un articolo pubblicato su Il Tascabile, Ivan Carozzi ripercorre la storia di Ashtar Sheran, la curiosa figura al centro di un culto ufologico sorto negli anni cinquanta negli Stati Uniti e poi diffusosi in altre parti del globo – anche nel nostro Paese.

Ashtar Sheran è una creatura di bellezza prodigiosa. Da tempo conservo sul desktop una cartella dove scarico i suoi ritratti disegnati con l’aerografo. Iridi blu magnetiche, fronte ampia, zigomi forti, lisci capelli biondi portati sulle spalle. A lui è dedicato un culto sotterraneo e minore, ma globale e duraturo, nato negli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale, passato per il vecchio continente e oggi forte in Russia e Brasile. La contemplazione del suo volto e l’ascolto della predicazione è sempre sul punto di rovesciarsi nella prefigurazione di uno scontro tra il bene e il male al quale seguirà una palingenesi, come nella profezia che viene propalata dai seguaci di QAnon e che sta condizionando il voto in America.

A partire dagli anni Cinquanta circolano diversi identikit di Ashtar Sheran. Da principio si trattava di pudici e approssimativi disegni in bianco e nero schizzati su un foglio, mentre le raffigurazioni che circolano oggi in rete sono vere esplosioni di luce e colore. Gli sfondi sono spesso di un azzurro infuocato e i contorni della figura sfumano in un sottile alone incandescente. A giudicare dallo sguardo il carattere di Sheran è simile a quello di un eroe omerico: calmo, giusto e risoluto.