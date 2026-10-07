Il falso Umberto Eco creato con l’AI

Finestre sull’Arte dedica un articolo alla bufala/provocazione che ha recentemente visto come protagonista Umberto Eco, o meglio una sua rubrica sul settimanale l’Espresso che avrebbe previsto l’avvento dei sistemi di Intelligenza Artificiale già nel 2010.

Ci sono cascati tutti: una falsa Bustina di Minerva attribuita a Umberto Eco ha fatto il giro dei social, convincendo anche diversi intellettuali, tra cui anche un Premio Nobel. A crearla è stato Ciro Ascione con l’aiuto dell’intelligenza artificiale: una beffa che, proprio attraverso l’inganno, è diventata una riflessione sulla fragilità della verifica nell’era dell’IA.