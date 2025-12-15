Si intitola “Being Charlie” e lo aveva scritto proprio Nick Reiner, che lunedì è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso i genitori
Fonte: il Post
15 Dic 2025 • 0 commenti
