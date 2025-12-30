Il filosofo star che ha appena vinto un premio da un milione di dollari

Time riporta la notizia dell’assegnazione del Premio Berggruen a Michael Sandel, filosofo che ha combattuto l’idea della giustizia di John Rawls, basata sul concetto di individui liberi, autonomi, indipendenti.

Sandel ha insegnato all’Università di Harvard dal 1980, ma è famoso soprattutto per i video delle sue Lezioni sulla Giustizia: il primo video della serie, pubblicato il 5 settembre 2009, ha infatti superato i 40 milioni di visualizzazioni.

L’articolo si sviluppa in una intervista in cui Sandel riporta le sue idee rispondendo alle domande: i primi ricordi di quando da studente diciottenne aveva dibattuto con Ronald Reagan (naturalmente uscendone sconfitto), il metodo Socratico di ricercare la verità, la spiegazione del suo La tirannia del merito, lo scontro tra l’ideologia rappresentata da Trump e le idee liberal universitarie, l’origine della disaffezione alla democrazia liberale.

Sandel racconta di essere arrivato tardi alla filosofia e di aver scelto un approccio didattico che ponesse domande concrete agli studenti, collegando i grandi filosofi del passato a problemi contemporanei. Questo stile socratico, che stimola il dialogo e la riflessione collettiva, è alla base della sua popolarità in aula e sui palcoscenici internazionali. Le sue lezioni attirano folle e i suoi video hanno raggiunto milioni di visualizzazioni, contribuendo a diffondere la filosofia fuori dai circoli accademici

Un punto centrale dell’intervista è la tesi esposta in The Tyranny of Merit: la meritocrazia può diventare una tirannia quando i vincitori attribuiscono interamente a se stessi il proprio successo e disprezzano chi resta indietro. Sandel spiega che questo atteggiamento genera arroganza tra i vincenti e umiliazione tra i perdenti, alimentando risentimento e la reazione populista contro le élite

what the mainstream political parties offered, Democrats and Republicans alike, was advice: if you want to compete and win in the global economy, go to college, get a degree. What this bracing advice missed was the implicit insult: If you’re struggling in the new economy and you didn’t get a college degree, your failure must be your fault.

Sandel dichiara che userà parte del premio per progetti educativi, in particolare iniziative che avvicinino i bambini alla riflessione civica attraverso storie e musica, con l’obiettivo di coltivare la cittadinanza fin dalla giovane età.