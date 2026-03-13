La sanzione, di 17,6 milioni di euro, è per aver trattato in modo illecito i dati dei clienti nel trasferimento automatico dei loro conti
Fonte: il Post
13 Mar 2026 • 0 commenti
