Gabriele Nunziati aveva chiesto alla Commissione Europea se Israele dovesse pagare per la ricostruzione della Striscia di Gaza, come la Russia per l’Ucraina
Il giornalista licenziato dall’Agenzia Nova dopo una domanda su Israele
5 Nov 2025 • 0 commenti
