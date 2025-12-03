Continua a leggere: Il governo indiano ha cancellato l’ordine di installare su tutti i nuovi telefoni un’app per la cybersicurezza prodotta dallo stato
Fonte: il Post
Il governo indiano ha cancellato l’ordine di installare su tutti i nuovi telefoni un’app per la cybersicurezza prodotta dallo stato
3 Dic 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: Il governo indiano ha cancellato l’ordine di installare su tutti i nuovi telefoni un’app per la cybersicurezza prodotta dallo stato
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.