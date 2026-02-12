Dopo che per mesi gli agenti federali hanno usato metodi violenti e discriminatori, uccidendo due persone e creando enorme caos
Fonte: il Post
Il governo statunitense dice che l’operazione anti-immigrazione in Minnesota sta finendo
12 Feb 2026 • 0 commenti
