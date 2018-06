Il lato populista della Forza

A cura di @Il Tralaltro.

La strategia dei partiti populisti al potere e ciò che dovrebbe (non) fare l’opposizione per evitare una deriva demagogica, in un articolo di Nadia Urbinati, ripreso e commentato da Luca Sofri nel suo blog.

I populisti non possono semplicemente governare. Devono in primo luogo prepararsi a giustificare quel che non potranno fare o faranno male: per questo, si sollevano dalla responsabilità dei propri fallimenti attribuendola al “nemico” che sta fuori.

La trappola del populismo al potere è di indurre l’opposizione ad adottare il suo stesso stile, di diventare a sua volta populismo di movimento. È il rischio maggiore per la democrazia: che il populismo permei del proprio stile tutto il discorso politico e l’ opinione generale.

