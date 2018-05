Nuovo governo: sul lavoro non si cambia (o quasi)

Su suggerimento di @Luchino.

Un articolo della Voce analizza le proposte contenute nell’accordo presentato da Movimento cinque stelle e Lega come base programmatica per la legislatura in corso.

Nonostante un piccolo emendamento dell’ultima ora che inserisce una pennellata polemica nei confronti della riforma voluta dal Pd, sulla politica del lavoro il “contratto” M5s-Lega è in sostanziale continuità con le tendenze dell’ultimo ventennio.

Immagine da Flickr.