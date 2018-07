Il ministro Toninelli azzera l’intero CDA di Ferrovie dello Stato Italiane

A cura di @Tonino (modificato).

Come riporta il Sole 24 Ore, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli ha firmato la decadenza dell’intero CDA del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Secondo ferrovie.it:

Si tratta di fatto di uno stop alla “cura del ferro” voluta dal predecessore di Toninelli, Graziano Delrio e dallo stesso Mazzoncini con il Piano Industriale che prevede rilancio del servizio regionale e di quello merci, con l’obiettivo di portare una parte di FS in Borsa. Salta quindi l’assemblea dei soci di FS prevista per giovedì 26 luglio mentre per lo scorporo tra FS Italiane ed Anas servirà una legge ad hoc. Si apre quindi ora la corsa alla successione di Mazzoncini con un nome gradito alle due forze di governo, Lega e Movimento 5 Stelle e di fatto un azzeramento del Piano Industriale 2016-2026.