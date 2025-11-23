un sito di notizie, fatto dai commentatori

Il momento più difficile per Zelensky

23 Nov 2025 di hookii0 commenti

Il presidente ucraino deve rispondere alle pressioni statunitensi su un piano di pace inaccettabile e a quelle interne per uno scandalo di corruzione, mentre economia e guerra vanno male
Fonte: il Post


