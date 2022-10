Il mondo dell’arte visto attraverso i meme di @freeze_magazine [EN]

Il Giornale dell’Arte pubblica un’intervista a Cem A, gestore del famoso account Instagram @freeze_magazine, nella quale l’artista si racconta in occasione della sua prima mostra al Barbican di Londra.

@freeze_magazine è un account Instagram gestito da artisti, molto apprezzato nel mondo dell’arte grazie alle sue pungenti critiche: ha oltre 130.000 follower e ha ottenuto importanti riconoscimenti dalle principali istituzioni, tra cui il Barbican Centre di Londra. Il suo lavoro è stato presentato da Artnet News, il New York Times, l’Art Newspaper e Monopol Magazine.

Domande e risposte nell’intervista cercano di investigare questo particolare settore, che vorrebbe porsi a cavallo tra arte e critica attraverso l’uso dei meme:

Naturalmente arriva anche l’inevitabile domanda:

Nel frattempo Artnet lo scorso settembre ha dedicato un articolo alla nuova mostra che Cem A ha allestito per @freeze_magazine in Turchia a Istanbul, presso la galleria commerciale Versus Art Project, intitolata “Pleased to announce…” che guarda all’arte oscura dei comunicati stampa.

Since founding @freeze_magazine in 2019 as a semi-anonymous profile on Instagram, the artist behind it, Cem A., has become a reliable source for poignant criticism of the art world’s many, many, hypocrisies. His work has been featured by Artnet News, the New York Times, the Art Newspaper and Monopol Magazine. Over the past few years, @freeze_magazine has dared to go where few others have, from exposing German gallerist Johan Konig’s alleged sexual assaults, to unraveling museum’s uneasy relationship between public and private funding. And in doing so, Cem A has garnered the respect of the museum and gallery system he so often targets.