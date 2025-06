Il mondo sottosopra dell’Antartide

Alle 3 del mattino del 31 dicembre 2019, le nuvole pendevano basse sopra la piattaforma di ghiaccio Thwaites, sulla remota costa dell’Antartide. Una fila di piccole tende si estendeva in lontananza, ciascuna fiancheggiata da un frangivento di blocchi di neve, anche se l’aria era al momento ferma. La luce fioca non lasciava ombre, né un orizzonte limpido tra il cielo e la pianura bianca che si estendeva in tutte le direzioni. Gli 11 residenti delle tende normalmente dormivano a quest’ora in una notte estiva australe, gli occhi coperti dalla luce del giorno 24 ore su 24, i calzini sudati e le termiche appese ad asciugare a pochi centimetri sopra le loro teste. Ma ora, la maggior parte di loro, infagottati in parka rossi e arancioni, si raggruppavano attorno a un’impalcatura di metallo. Un verricello elettrico ringhiò mentre srotolava il cavo da un buco nel ghiaccio. Il buco aveva il diametro di un pallone da basket, ma profondo. L’argano aveva già tirato dentro più di mezzo chilometro di cavo. Alla fine, da qualche parte sotto i nostri stivali, penzolava una corda di strumenti preziosi. Questo era il momento della verità che questi scienziati avevano aspettato per anni: la possibilità di intravedere una vasta e nascosta striscia di oceano che gli esseri umani non avevano mai visto.