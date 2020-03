Il movimento per il diritto alla riparazione “fai da te” prende di mira John Deere [EN]

The Truth about Cars commenta alcune notizie che riguardano il conflitto tra alcuni agricoltori americani e i produttori di macchine agricole, per un problema che si presenterà in modo diffuso anche per le automobili.

“We’ve been telling people for years that if it has a chip in it, it’s going to get monopolized,” Gay Gordon-Byrne, executive director of the Repair Association, told Bloomberg.

Gli agricoltori protestano contro i produttori perché i contratti di vendita dei nuovi trattori prevedono la rinuncia del proprietario al diritto a riparare in modo autonomo il mezzo, obbligandoli a farlo solo attraverso i canali ufficiali del produttore.

“Just because these engines are now electronic vs. mechanical, we’ve lost our rights to repair and modify? Back in my day we truly believed, Hot-Rodding is a National Birthright!”

I produttori si difendono affermando che la tecnologia informatica applicata ai mezzi è talmente piena di interconnessioni con il software del produttore che una riparazione autonoma rischia di provocare danni a tutto il software del mezzo.

Immagine da Wallpaper flare.